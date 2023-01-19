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OnePlus Nord CE 3’ün özellikleri ortaya çıktı

OnePlus Nord CE 3 modelinin teknik özellikleri lansmandan önce ortaya çıktı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 09:05
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OnePlus Nord CE 3 telefon modelinin özellikleri ortaya çıktı

OnePlus Nord CE 3’ün özellikleri ortaya çıktı
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OnePlus,yakında OnePlus Nord CE 3 modelini de piyasaya sürecek. Son olarak bu cihazın teknik özellikleri ortaya çıktı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, OnePlus Nord CE 3‘ün bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemciden güç alacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; iki 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve altı 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

OnePlus Nord CE 3; 8/12 GB ve 128/256 GB depolamayla gelecek. Öte yandan 6.7 inç Full HD+ 120 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir panel bunlara eşlik edecek. Akıllı telefon ayrıca 108 Megapiksel ana, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Önde ise 16 Megapiksel selfie kamerası bulunacak. Bunun dışında 67 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh’lik bir pille satışa çıkacak.

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