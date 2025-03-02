OnePlus yazım hatasından dolayı özür diledi

OnePlus, 2025 yılının Şubat ayında piyasaya sürdüğü OnePlus Watch 3 modelinde dikkat çeken bir hata nedeniyle kullanıcılarından özür diledi. Cihazın arka kısmında yapılan yazım hatası, "Made in China" yerine yanlışlıkla "Mada in China" yazılmasına neden olmuştu. Bu hata, ünlü YouTube içerik üreticisi MKBHD tarafından fark edilip X hesabından paylaşılınca OnePlus durumu hızla kabul etti ve hatalı cihazlarla birlikte kullanıcılarına özür mektubu göndermeye başladı.

Confirmed: The OnePlus Watch 3 has a typo on the back: Meda in China ???? pic.twitter.com/EsXGAJc1JI — Marques Brownlee (@MKBHD) February 20, 2025

Hata, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde gündeme getirilse de, tüm alıcıların sosyal medyada olmadığı göz önünde bulundurularak OnePlus ek bir adım atma kararı aldı. Reddit üzerinden yapılan paylaşımlarda, OnePlus Watch 3 alan bir kullanıcının, cihazıyla birlikte özür dileyen bir mektup aldığı ortaya çıktı. Bu mektup, kullanıcıların cihazı iade etme veya "sınırlı sürüm" olarak tutma seçeneklerinden birini tercih etmelerini öneriyor.

Özür yazısının ardından, OnePlus Watch 3'ün satışlarının ertelendiği duyuruldu. Cihazın yeni teslimat tarihleri, Nisan ayına kadar uzatıldı. OnePlus Watch 3, şu anda 329 dolardan ön siparişle satışa sunuluyor. Ancak, şirketin resmi sitesindeki "TIME1010" kodu ile 30 dolarlık bir indirim sağlanabiliyor.

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OnePlus Watch 3, 1,5 inçlik LTPO AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. Bu ekran, 2200 nitslik maksimum parlaklık ile dış mekan kullanımı için yüksek bir görünürlük sunuyor. Ayrıca, cihaz IP68 su ve toz geçirmezlik standartlarına ve MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standartlarına uygun olarak tasarlanmış. Snapdragon W5 işlemcisi ve özel BE2800 yardımcı işlemcisiyle desteklenen cihaz, 32 GB depolama alanına sahip. WearOS 5 işletim sistemiyle çalışan bu akıllı saat, 613 mAh'lik bataryasıyla normal kullanımda 5 güne kadar pil ömrü sunuyor.