OnePlus yazım hatasından dolayı özür diledi

OnePlus, 2025 yılının Şubat ayında piyasaya sürdüğü OnePlus Watch 3 modelinde dikkat çeken bir hata nedeniyle kullanıcılarından özür diledi. Cihazın arka kısmında yapılan yazım hatası, "Made in China" yerine yanlışlıkla "Mada in China" yazılmasına neden olmuştu. Bu hata, ünlü YouTube içerik üreticisi MKBHD tarafından fark edilip X hesabından paylaşılınca OnePlus durumu hızla kabul etti ve hatalı cihazlarla birlikte kullanıcılarına özür mektubu göndermeye başladı.

Confirmed: The OnePlus Watch 3 has a typo on the back: Meda in China ???? pic.twitter.com/EsXGAJc1JI