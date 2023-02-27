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Kulüpler Birliği'nden Devlet Bahçeli'ye 'Hükümet istifa' golü. Önerisi kabul edilmedi

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarında yaşanan 'Hükümet istifa' tezahüratı sonrası, Kulüpler Birliği ve TFF, konu hakkında görüşme yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'seyircisiz oynama' isteği reddedildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 18:36
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Önerisi kabul edilmedi. Kulüpler Birliği'nden Devlet Bahçeli'ye 'Hükümet istifa' golü

Kulüpler Birliği'nden Devlet Bahçeli'ye 'Hükümet istifa' golü. Önerisi kabul edilmedi
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Fenerbahçe maçında yaşanan 'Hükümet istifa' tezahüratı, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da yaşandı.

Bu sloganlar sonrası harekete geçildi.

Fotospor'un haberine göre; Kulüpler Birliği ve TFF, bir görüşme gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı'nın "seyircisiz oynama" fikri dahil pek çok fikir konuşuldu.

KULÜP BAŞKANLARI DESTEK VERMEDİ
Kulüp Başkanları, seyircisiz oynama fikrine destek vermedi. 

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de gerek olmadığına karar verdi. Hem Kulüpler Birliği hem de TFF "futbolun siyasetin içine çekilmemesi için acil önlem alınması gerektiği" konusunda fikir birliğine vardı. 

TFF profesyonelleri ve Kulüpler Birliği yöneticileri neler yapılabileceği konusunda fikirlerini sundu:

* Sloganların başladığı tribüne kapatma cezası.

* Sloganları başlatan taraftarların PasoLig kartlarının iptal edilmesi.

* Sloganları başlatanlar aleyhine 6222'de cezai işlem başlatılması.

* Statlara siyaset sokmaya çalışan tezahüratlara eşlik edenlerin varsa kombine kartlarının iptal edilmesi.

* Kulüp yöneticilerinin taraftar grubu yöneticileri ile bir araya gelerek tribünde siyaset istemediklerini anlatmaları.

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