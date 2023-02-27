Kulüpler Birliği'nden Devlet Bahçeli'ye 'Hükümet istifa' golü. Önerisi kabul edilmedi

Fenerbahçe maçında yaşanan 'Hükümet istifa' tezahüratı, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da yaşandı.

Bu sloganlar sonrası harekete geçildi.

Fotospor'un haberine göre; Kulüpler Birliği ve TFF, bir görüşme gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı'nın "seyircisiz oynama" fikri dahil pek çok fikir konuşuldu.

KULÜP BAŞKANLARI DESTEK VERMEDİ

Kulüp Başkanları, seyircisiz oynama fikrine destek vermedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de gerek olmadığına karar verdi. Hem Kulüpler Birliği hem de TFF "futbolun siyasetin içine çekilmemesi için acil önlem alınması gerektiği" konusunda fikir birliğine vardı.

TFF profesyonelleri ve Kulüpler Birliği yöneticileri neler yapılabileceği konusunda fikirlerini sundu:

* Sloganların başladığı tribüne kapatma cezası.

* Sloganları başlatan taraftarların PasoLig kartlarının iptal edilmesi.

* Sloganları başlatanlar aleyhine 6222'de cezai işlem başlatılması.

* Statlara siyaset sokmaya çalışan tezahüratlara eşlik edenlerin varsa kombine kartlarının iptal edilmesi.

* Kulüp yöneticilerinin taraftar grubu yöneticileri ile bir araya gelerek tribünde siyaset istemediklerini anlatmaları.