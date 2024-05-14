Onlarca mahkum zehirlendi

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları’nda tutuklu ve hükümlüler halde bulunanlar ve bununla beraber onlarca cezaevi personeli yedikleri öğle yemekleri ile zehirlendi. Kısa bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin sonrasında cezaevine çok sayıda ambulans yönlendirildi. Yedikleri yemekten zehirlendiği tespit edilenlerin mahkum ve personellerin bazıları cezaevindeki revirde tedaviye alınırken, bazıları ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sevk edildi.

Tedaviye alınan mahkum ve personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.