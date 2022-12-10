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Pepe'den flaş açıklamalar: Onları şampiyon yapacaklar bahse girerim

Pepe'den Dünya Kupası'na damga vuracak sözler.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 22:25
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Onları şampiyon yapacaklar bahse girerim. Pepe'den flaş açıklamalar

Pepe'den flaş açıklamalar: Onları şampiyon yapacaklar bahse girerim
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Portekiz'in tecrübeli futbolcusu Pepe, Fas'a yenildikleri maçtan sonra karşılaşmayı yöneten hakem Facundo Tello'yu sert sözlerle eleştirdi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Pepe şunları söyledi:

"Bu maçta Arjantinli bir hakem olması kabul edilemez. Kalecileri sürekli zaman geçirdi, sadece 8 dakika uzatma verdiler. Bugün gördüklerimden sonra kupayı Arjantin’e verebilirler.

Bruno Fernandes’in düşürüldüğü pozisyon penaltıydı. Hakemi sahadaki davranışları ve kibri... Arjantin’in şampiyon olacağına dair elimdeki her şeyle bahse girebilirim.

Her zaman kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Son dakika kadar savaştık ama başaramadık. Fas, sürekli bizi küçük faullerle durdurmaya çalıştı. Hakem bunlara dikkat etmedi ve Faslı oyunculara uyarmadı”

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