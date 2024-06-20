Online sınavlarla ilgili mahkemeden flaş karar

İstanbul’daki özel bir üniversitenin hukuk fakültesi’nde gerçekleştirilen bütünleme sınavı online olarak yapıldı.

Öğrencilerin sınav kağıtları intihal programı ile analiz edilirken .D. isimli bir öğrencinin kopya çektiği iddia edildi.

Öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılarak yarıyıl uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencinin avukatı, bu karara itiraz ederek İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme ise öğrencinin sınav sırasında kopya çektiğine dair gözetmen tarafından herhangi bir uyarının yapılmadığını ve somut delil bulunmadığını belirtti.

Ayrıca mahkeme öğrencinin uzaklaştırma cezasını iptal etti.

Kararda, “Elektronik ortamda canlı olarak kamera açık şekilde yapılan sınavda davacının kopya çektiğine dair herhangi bir somut delil bulunmamaktadır. Sınav esnasında uyarı yapılmaması ve gözetmenlerin herhangi bir işlem yapmaması nedeniyle, sınav kağıdının değerlendirilmesi aşamasında varsayımlara dayanarak verilen ceza hukuka aykırıdır” denildi.

OKUL KENDİNİ SAVUNDU

Okul yönetimi, intihal programı ile yapılan incelemenin, akademik çalışmaların özgünlüğünü denetlemek için standart bir uygulama olduğunu savundu. Ancak, mahkeme, intihal raporlarındaki benzerlik oranlarının her zaman dikkate alınabilir olmadığını aktardı.

EMSAL KARAR

Öğrencinin avukatı mahkemenin verdiği kararın üniversitelerde yüksek lisans ve doktora tezlerinde de emsal teşkil edeceğini açıkladı.

Güneş, “Mahkeme kararı, turnitin benzerlik raporlarına dayanarak yapılan intihal suçlamaları açısından da emsal olmuştur” ifadelerini kullandı.