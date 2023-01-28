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Ünlü fenomen düşük gelirliler için konut yapacak

OnlyFans‘ten ayda 100 bin sterlin (yaklaşık 2,3 milyon TL) kazandığını açıklayarak dikkat çeken müstehcen içerik sitesi fenomeni Rebecca Goodwin, birkaç ev alacağını ve bunları uygun fiyata ihtiyacı olanlara kiralayacağını söyledi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 18:15
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Onlyfans fenomeni Rebecca Goodwin ihtiyacı olanlar için toplu konut yapacak

Ünlü fenomen düşük gelirliler için konut yapacak
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Independent Türkçe’de yer alan habere göre 28 yaşındaki Rebecca Goodwin, Twitter’dan paylaşım yaparak OnlyFans’ten kazandığı parayı düşük gelirli ailelere yardım etmek için kullanacağını duyurdu.

Britanyalı Goodwin, 8 konut satın alacağını belirtti ve şöyle ayrıntı verdi:

“Kiralayacağım evlerden biri üç katlı, 4 odalı, 3 banyolu, iki araçlık kapalı otoparkı var ve tamamen eşyalı.”

HERŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

OnlyFans fenomeni, özelliklerini saydığı evin aylık kirasının sadece 650 sterlin (yaklaşık 15 bin TL) olacağını ekledi. Bundan kazancının ne olacağı sorulan Goodwin, bunu daha fazla para kazanmak için değil, çocuklarının geleceğine yatırım yapmak amacıyla hayata geçireceğini belirtti:

“OnlyFans’ten yeterince kazanıyorum. Mortgage ödemiyorum yani bakım masrafları ve sigorta ücretini saymazsak kira gelirinin tamamı kâr olacak. İleride çocuklarımın faydalanabileceği bir ek iş”

ESKİDEN AY SONUNU ZOR GETİRİYORDU

Goodwin, OnlyFans’e katılmadan önce iki çocuğuyla geçinmeye çalışan bekar bir anneydi. Kızları şimdi 11 ve 4 yaşlarında olan Goodwin, eskiden karınlarını doyurmakta bile zorlandıklarını ve ay sonunu zor getirdiklerini anlatmıştı.  OnlyFans hesabını Nisan 2019’da açan Goodwin, 10 günde 1600 sterlin (yaklaşık 37 bin TL) kazanmıştı.

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