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Onlyfans starı 24 yaşında hayatına son verdi

Yetişkinlere özel müstehcen içeriklerin yer aldığı OnlyFans'ta yıldızlaşan isimlerden biri Diana Deets (Coconut Kitty )intihar ederek hayatına son verdi

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:00
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Onlyfans starı Diana Deets intihar ederek hayatına son verdi

Onlyfans starı 24 yaşında hayatına son verdi
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Gerçek adı Diana Deets olan Coconut Kitty'nin 19 Şubat'ta intihar ettiği Instagram sayfasında duyuruldu. 

"Hayranlarına ve aşıklarına" seslenildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Keşke siz de onu ailesi ve arkadaşları gibi tanısaydınız. Her zaman parlayan, gerçekten dünyaya ışık olan biriydi.

''Bu kızı asla yavaşlatamazdınız. Çok dik başlı ve güçlüyse de aynı zamanda çok da nazikti. Tanıdığımız en koca yürekli kişiydi. Her zaman etrafındakileri yükseltmek isterdi, herkesi kazanmasını amaçlardı."

Açıklamada Diana Deets'in hayvansever olduğu ve kim yardıma ihtiyaç duysa hemen ona koştuğu da bildirildi. 

Diana Deets, sanatçılıktan yaşamını kazanamayınca Coconut Kitty karakterini yarattığını ifade etmişti: 

"O noktada 'Sanattan nasıl para kazanacağım?' diye düşünmeye başladım ve böylece dijital sanat yapmaya karar verdim. Coconut Kitty karakterini de böyle yarattım.''

Gerçek hayatta yaşayan bir anime kararkteri yaratmak istedim. Küçük çene, büyük gözler… Bunları kendi suretimde gerçekleştirdim çünkü kendi fotoğraflarımla oynuyorum. Bu sayede gerçek kimliğimi gizleyerek sanatımla para kazanabildim."
Son dönemde Diana Deets, kendi yaşını daha da küçük göstererek pedofillere hizmet etmekle suçlanıyordu. Fotoğraflarına yaptığı dokunuşların, kendisini çocuğa benzettiği öne sürülüyordu. 

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