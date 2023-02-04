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Bikinisi ile karlara daldı. Onu görenler dondu kaldı

Manken Gizem Barlak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir video izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Buz gibi havada herkesin şaşkın bakışları arasında bikini ile karların içine dalan Barlak, aşırı soğuk havaya aldırış etmedi ve karların üzerinde uzun süre şov yaptı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 09:48
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Onu görenler dondu kaldı. Manken Gizem Barlak bikinisi ile karların içinde adeta şov yaptı

Bikinisi ile karlara daldı. Onu görenler dondu kaldı
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Manken Gizem Barak kış tatilini geçirmek ve kayak yapmak için Avrupa'nın zirvesi olarak bilinen Fransa Mont-Blanc’a dağlarına gitti.

Fotoğraf Emre Ünlü

Bembeyaz karlarla kaplı tatil ve kayak merkezinin büyüleyici görüntüsüne kendini kaptıran Gizem Barlak buz gibi havaya aldırmadan bikinisini giyerek karların arasına daldı.

Kendisini izleyenlerin şaşkın bakışları arasında karlar içinde uzun süre yuvarlanan Gizem soğuktan etkilenmezken, onu izletenler dondu kaldı.

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