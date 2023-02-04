Bikinisi ile karlara daldı. Onu görenler dondu kaldı

Manken Gizem Barak kış tatilini geçirmek ve kayak yapmak için Avrupa'nın zirvesi olarak bilinen Fransa Mont-Blanc’a dağlarına gitti.

Fotoğraf Emre Ünlü

Bembeyaz karlarla kaplı tatil ve kayak merkezinin büyüleyici görüntüsüne kendini kaptıran Gizem Barlak buz gibi havaya aldırmadan bikinisini giyerek karların arasına daldı.

Kendisini izleyenlerin şaşkın bakışları arasında karlar içinde uzun süre yuvarlanan Gizem soğuktan etkilenmezken, onu izletenler dondu kaldı.