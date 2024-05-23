Onur Akay'a bu kadir Doğulu bu da tarikat için diyerek saldırdılar

Sanatçı ve gazeteci Onur Akay arkadaşlarıyla oturduğu sırada saldırıya uğradığını açıkladı.

Akay saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Akay, kendisine yumruk atan kişinin "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdığını ileri sürdü.

Akay, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dün gece çok sevdiğim dostlarımla otururken, birden saldırıya uğradım. Gözüme yumruk atan kişi birincisi Kadir Doğulu için dedi vurdu, bu da tarikat için dedi ve yine vurdu.

Kadir Doğulu'dan henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmediği de öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Söylemezsem Olmaz programına katılan Onur Akay Kadir Doğulu için 'mason', 'İmam nikahlı evli' gibi ifadeler kullanmıştı.

Kadir Doğulu ise Akay'ın özel hayatıyla ilgili asılsız açıklamalarda bulunduğunu, onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini söyleyerek 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

KADİR DOĞULU- TARİKAT İLİŞKİSİ

Oyuncu Kadir Doğulu’nun Bektaşi tarikatına üye olduğu iddia edilmişti. Hatta Doğulu hakkında başka kadınlarla imam nikahlı olduğu ve eşinin de bunu bildiği iddiaları ortaya çıkmıştı.