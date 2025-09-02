Onur Kıvrak'tan Uğurcan Çakır mesajı!

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası sosyal medyada bordo mavili taraftların Onur Recep Kıvrak paylaşımları dikkat çekmişti.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 31 yaşında başka bir takımda forma giymek istemediği için futbolu bırakan bordo mavili kulübün eski kaptanı Onur Kıvrak'tan veliahtı Uğurcan Çakır ile ilgili paylaşım geldi.

Kıvrak paylaşımında, "Bize kattığın başta şampiyonluk olmak üzere her şey için teşekkür ederim canım kardeşim. Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.