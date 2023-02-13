Onur Saylak'ın babası ve kardeşi kendi elleriyle konteyner yaptı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili vurdu.

Binlerce insanın ölümüne sebep olan yüzyılın depremini ardından yara alan bölgelere destekler sürüyor. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Onur Saylak'ın paylaşımı dikkat çekti. Saylak'ın babası ve kardeşi elleriyle bir konteyner yaptı.

"YENİSİ YAPIM AŞAMASINDA"

Saylak o anları paylaşarak "Babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladılar ve Kuşadası’ndan yola çıkardılar… Yenisi yapım aşamasında…" dedi.