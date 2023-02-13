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Onur Saylak'ın babası ve kardeşi kendi elleriyle konteyner yaptı

Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın babası ve kardeşi kendi elleriyle konteyner yaparak afet bölgesine yolladı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 09:09
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Onur Saylak'ın babası ve kardeşi depremzedeler için harekete geçti

Onur Saylak'ın babası ve kardeşi kendi elleriyle konteyner yaptı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili vurdu. 

Binlerce insanın ölümüne sebep olan yüzyılın depremini ardından yara alan bölgelere destekler sürüyor. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor.

 

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ 

Son olarak Onur Saylak'ın paylaşımı dikkat çekti. Saylak'ın babası ve kardeşi elleriyle bir konteyner yaptı.

"YENİSİ YAPIM AŞAMASINDA"

Saylak o anları paylaşarak "Babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladılar ve Kuşadası’ndan yola çıkardılar… Yenisi yapım aşamasında…" dedi.

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