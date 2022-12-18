Onur Ünlü 5 yıllık sevgilisi Hazar Ergüçlü'den ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu

Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün evlenmesi beklenirken hafta başında çiftin ayrılık haberi geldi.

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün ayrılık nedeninin fikir ayrılıkları olduğu iddia edilmişti. Söz konusu haberlere dair ilk açıklama Hazar Ergüçlü’den gelmişti: Menajerinin doğum gününden çıkan oyuncu, Onur Ünlü ile biten ilişkisi için "Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası... Yıpranma oldu beş yıllık ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki yani... Her şeyim, ailemden biri gibi Onur... O yüzden ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.Önceki akşam Cihangir’de stand-up gösteri yapan Onur Ünlü sahne öncesi Hazar Ergüçlü ile ayrılığı hakkında konuştu.

Kendisine mikrofon uzatan gazetecilere “Hadi sorun ne sormak istiyorsanız” sözleriyle şaşırtan Ünlü şöyle devam etti :“Devamlı görüşüyoruz. Bugün de kendisiyle görüştük. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek düşünüp karar verdik.” şeklinde açıklama yaptı.