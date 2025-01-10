Onvo Elektronik'ten toplatma haberlerine yalanlama

Onvo Elektronik A.Ş., basında yer alan 'Onvo markalı televizyonların toplatılacağı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şirketten yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Onvo markalı televizyonlar için toplatma kararı alındı" ve benzeri başlıklı içerikte yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Tüm ürünleri ilgili mevzuat ve standartlara uygun şekilde piyasaya arz edilmektedir. Haberde belirtilen iddialar, geçmişteki enerji etiketleriyle ilgili olup söz konusu durum bildirildikten sonra şirketimiz tarafından eksiklikler derhal giderilmiş, tüketicilerimizin mağduriyetine sebebiyet verecek hiçbir durum oluşmamıştır.

Öte yandan süreç tüm hassasiyetiyle geçmişte ele alınmış, bu kapsamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar ve görüşmeler neticesinde konuya ilişkin tüm önlemler alınmış ve süreç çok önceden tamamlanmıştır. Şirketimiz aleyhinde bu bağlamda herhangi bir idari veya cezai işlem de bulunmamaktadır. Haberde şirketimizden bilgi alınmadan ve mevcut durum göz ardı edilerek yanıltıcı ifadelerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açılmıştır.

Gerçeği yansıtmayan bu iddialara karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu kamuoyuna duyuru metnini yayımlama zarureti doğmuştur.

Onvo Elektronik A.Ş.