Oosterwolde Union galibiyetinin sırrını açıkladı

Fenerbahçe; UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçınd Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 yendi.

Muhteşem galibiyete imzasını koyan isimlerden biri de hem oynadığı futbol hem de attığı golle Jayden Oosterwolde oldu.

Hollandalı futbolcu karşılaşma sonrası galibiyetin sırrını açıkladı:

"Attığım gol için çok mutluyum. İyi performans sergiledik. Maça sol bek başladım, maalesef Çağlar sakatlandı ve stopere geçtim. Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum. Buraya ilk geldiğim zaman çok iyi değildim. Futbolu, insanları anlamam gerekiyordu. Bu sene üzerine koyarak devam ediyorum. Çok iyi idmanlar yapıyoruz. Hocamız da bana güvenini hissettiriyor. Umarım bu sene birçok kupa kazanırız."