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Opel Corsa’nın şubat ayı fiyatı açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat

Otomobil modeli Opel Corsa’nın 2023 şubat ayı fiyatı duyuruldu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:50
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Opel Corsa’nın şubat ayı fiyatı belli oldu

Opel Corsa’nın şubat ayı fiyatı açıklandı. Otomobil alacaklar dikkat
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Küresel çip krizi, pandemi ve döviz kuru, Ukrayna- Rusya savaşı gibi etkenlerden dolayı otomotiv sektörü de zam üstüne zam yağdırdı.

Birçok otomobil markası zamlı fiyatlarını duyurdu. Opel Corsa’nın da şubat ayı fiyatı paylaşıldı.

Ocak ayında 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance’nin fiyatı 519. 900 TL idi. Şubat ayında ise bu fiyat 539. 900 TL oldu.

İŞTE ŞUBAT AYI FİYATI

ÖZELLİKLERİ

Opel Corsa; ülkemizde üç benzinli motor seçeneğiyle satışta. Giriş seviyesi 1,2 motor; 75 HP güç ve 118 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 4,1 litre.

Orta seviye 1.2 Turbo, 100 HP güç ve 205 Nm tork üretebiliyor. Bu seçenekte sürücülere 8 ileri otomatik şanzıman sunuluyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 4,3 litre. Aynı zamanda bu motorun 130 HP güç ve 230 Nm torkla gelen, otomatik şanzımanlı ve ortalama 4,5 litre yakıt tüketen bir seçeneği daha mevcut.

Opel Corsa; Elegance, Edition ve Ultimate olmak üzere üç donanım paketi ile sürücülerin karşısına çıkıyor.

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