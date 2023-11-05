Opel Grandland’e 100 bin takas desteği sunuyor

Opel, bir modelinde 100 bin takas desteği sunacağını açıkladı. Elektrikli modellerde de kampanyalar sunduğu belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Opel Grandland’e 100 bin takas desteği sunuyor

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Opel’in SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, kasım ayına özel, ayrıcalıklı kredi tekliflerine ek, Ultimate donanımlı versiyonunda, 100.000 TL takas desteği, 1.5 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online rezervasyona özel 249.900 TL’ye varan avantajlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yeni Opel Corsa Elektrik modelinde ise, lansmana özel Panoramik Cam Tavan ve Navigasyon Paketi hediye ediliyor

Geçtiğimiz ay ülkemizde satışa sunulan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Astra, manuel şanzımanlı Editon donanımında, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, otomatik şanzımanlı Edition donanımımlı versiyonda 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.239.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel’in SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi veya Elegance donanımında Teknoloji Paketi hediyesi ile kullancılara sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1.004.200 TL’lik fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.415.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda, 100.000 TL takas desteği, 1.5 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online satışa özel 249.900 TL’ye varan avantajlarla ve 1.585.000 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERE ÖZEL KAMPANYA

Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20.000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesine ek, lansmana özel Panoramik Cam Tavan ve Navigasyon Paketi hediyesiyle beraber 1.175.900 TL’ye satın alınabiliyor.

Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânına ek, 20.000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle 1.437.900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20.000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle yeni sahipleriyle buluşuyor.

OPEL HAFİF TİCARİ ARAÇLARADA ÖZEL KREDİ

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, kasım ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânlarıyla, 1.504.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel’in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Combo Cargo 715.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 912.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1.004.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

opel-astra-elektrik.jpg

opel-grandland.jpg

opel-mokka.jpg

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi? Gündem
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Dev firmadan flaş karar! Onlarca milyon lira kar payı dağıtacak Ekonomi
Dev firmadan flaş karar! Onlarca milyon lira kar payı dağıtacak
Nesrin Cavadzade peş peşe pozlar paylaştı beğeni butonu çöktü Magazin
Nesrin Cavadzade peş peşe pozlar paylaştı beğeni butonu çöktü
Öldükten sonra haklı çıktı. Maaşına el konulmuştu Gündem
Öldükten sonra haklı çıktı. Maaşına el konulmuştu
Türkiye’de ilk şarj edilebilen otomobil üretime başladı OTOMOTİV
Türkiye’de ilk şarj edilebilen otomobil üretime başladı
Emre Özpeynirci'den kritik uyarı: Araç alacaklara kötü haber Ekonomi
Emre Özpeynirci'den kritik uyarı: Araç alacaklara kötü haber
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması. Devir teslim olacak mı? Gündem
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması. Devir teslim olacak mı?