Opel Grandland’e 100 bin takas desteği sunuyor

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Opel’in SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, kasım ayına özel, ayrıcalıklı kredi tekliflerine ek, Ultimate donanımlı versiyonunda, 100.000 TL takas desteği, 1.5 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online rezervasyona özel 249.900 TL’ye varan avantajlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yeni Opel Corsa Elektrik modelinde ise, lansmana özel Panoramik Cam Tavan ve Navigasyon Paketi hediye ediliyor

Geçtiğimiz ay ülkemizde satışa sunulan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Astra, manuel şanzımanlı Editon donanımında, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, otomatik şanzımanlı Edition donanımımlı versiyonda 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.239.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel’in SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi veya Elegance donanımında Teknoloji Paketi hediyesi ile kullancılara sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1.004.200 TL’lik fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.415.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda, 100.000 TL takas desteği, 1.5 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online satışa özel 249.900 TL’ye varan avantajlarla ve 1.585.000 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERE ÖZEL KAMPANYA

Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20.000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesine ek, lansmana özel Panoramik Cam Tavan ve Navigasyon Paketi hediyesiyle beraber 1.175.900 TL’ye satın alınabiliyor.

Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânına ek, 20.000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle 1.437.900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20.000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle yeni sahipleriyle buluşuyor.

OPEL HAFİF TİCARİ ARAÇLARADA ÖZEL KREDİ

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, kasım ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânlarıyla, 1.504.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel’in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Combo Cargo 715.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 912.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1.004.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.