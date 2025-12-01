Alman otomobil üreticisi Opel, tamamen elektrikli mobilite vizyonunu performansla birleştirerek iddialı bir hamle yapıyor. Markanın en güçlü ve en hızlı elektrikli seri üretim modeli olan Mokka GSE, Şubat ayında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yüksek performanslı GSE (Grand Sport Electric) teknolojisine ve ralli tasarımına sahip bu SUV, elektrikli sürüş deneyiminde üst düzey bir standart belirliyor.

Yeni Mokka GSE, motor sporları versiyonu olan Mokka GSE Rally prototipinden ilham alıyor ve 207 kW (281 HP) maksimum gücü, 345 Nm torku yola aktarıyor. Bu güç, onu 200 km/s azami hıza ulaştırırken, 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,9 saniyede çıkmasını sağlıyor.

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, modelin Türkiye pazarına sunulmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Mokka GSE ile Opel’in elektrikli performans vizyonunu Türkiye’de yeni bir seviyeye taşıyoruz. Motorsporlarına olan yüksek ilginin farkındayız ve mühendislik gücümüzü ralli ruhuyla birleştirerek günlük kullanımda heyecan veren bir otomobil sunuyoruz."