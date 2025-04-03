OpenAI, Ghibli hayranlarını kızdırdı

OpenAI’nin geçtiğimiz hafta ChatGPT’ye entegre ettiği görsel üretim özelliği, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Studio Ghibli’nin ünlü animasyon tarzına benzeyen yapay zeka tarafından üretilmiş görseller oluşturabildiklerini fark ettiklerinde tepkiler çığ gibi büyüdü. Hayranlar, efsanevi Japon animasyon stüdyosunun kurucusu Hayao Miyazaki’nin bu duruma tepki göstereceğini umarken, 84 yaşındaki sanatçı sessiz kaldı.

Ancak Ghibli hayran topluluğunun Reddit platformundaki sayfası, uzun süredir yürürlükte olan bir yasağı hatırlatarak yapay zeka sanatına karşı duruşunu pekiştirdi. Bir moderatör, “Burada yaklaşık bir düzine ‘YAPAY ZEKA YASAKLANSIN’ başlığı gördüm. Diğer platformlardaki AI Ghibli görsellerinin yayılması nedeniyle bu konu yeniden gündeme geldi. Biz AI sanatına izin vermiyoruz. Bu teknoloji ortaya çıktığından beri politikamız değişmedi” ifadelerini kullandı.

HAYRANLAR YAPAY ZEKA SANATINA KARŞI ÇIKIYOR

Ghibli hayranları, yapay zeka ile üretilen bu görselleri bir saygı duruşu olarak görmüyor. Aksine, bu tür yapay zeka modellerinin, Hayao Miyazaki gibi sanatçıların telif hakkına sahip eserleri üzerinde eğitildiğini ve bunun rızaları olmadan yapıldığını savunuyorlar.

Bu mesele sadece animasyon dünyasıyla sınırlı değil. The New York Times ve diğer bazı yayıncılar, OpenAI’ye telif hakkıyla korunan içeriklerini izin almadan yapay zeka eğitimi için kullandığı gerekçesiyle dava açtı. Benzer şekilde, Meta ve Midjourney de benzer suçlamalarla karşı karşıya.

MİYAZAKİ’NİN YAPAY ZEKAYA KARŞI KESKİN TAVRI

Ghibli’nin başyapıtlarını yöneten Miyazaki, AI tarafından üretilmiş sanat eserlerine karşı uzun süredir sert bir duruş sergiliyor. 2016 yılında bir belgesel çekimi sırasında kendisine gösterilen AI tarafından oluşturulmuş bir 3D animasyon hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu şeyleri izleyemem ve ilginç bulamam. Bunu üretenlerin acı hakkında hiçbir fikirleri yok. Tam anlamıyla tiksiniyorum.

Bu açıklamalar, hayranların AI sanatına yönelik eleştirilerini daha da güçlendirdi. OpenAI’nin sunduğu bu yeni özellik sayesinde yalnızca Ghibli tarzında değil, Pixar filmleri veya Dr. Seuss’un illüstrasyonları gibi farklı sanat tarzlarında da yapay zeka tarafından üretilmiş görseller ortaya çıkıyor.

YAPAY ZEKA GÖRSELLERİNİN YAYILMASI VE TEPKİLER

Hatta ABD Beyaz Saray’ın X (eski adıyla Twitter) hesabı, Ghibli tarzında oluşturulmuş bir görsel paylaşarak, ICE tarafından kelepçelenen bir kadının ağlamasını alaya alan bir gönderi yaptı. Bu tür kullanımlar, yapay zeka sanatının ne kadar kontrolsüz bir şekilde yaygınlaştığını gösterirken, telif hakkı ihlali ve etik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Bu arada, OpenAI’nin günlük operasyonlarını yöneten Brad Lightcap, yeni görsel üretme özelliğinin popülerliği hakkında açıklamalarda bulundu. Lightcap, bu özelliğin tanıtılmasından bu yana 130 milyondan fazla kullanıcının toplamda 700 milyondan fazla görsel oluşturduğunu belirtti.

“Bu geniş yaratıcı yelpaze inanılmaz derecede ilham verici,” diyen Lightcap, OpenAI’nin bu teknolojiyi geliştirmeye devam edeceğini ima etti.

Ancak Ghibli hayranları ve sanatçılar için yapay zeka ile oluşturulmuş kopyaların ilham verici olmaktan çok, telif hakkı ve sanatın özgünlüğü açısından ciddi bir tehdit olduğu ortada.