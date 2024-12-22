OpenAI, GPT-5 geliştirme sürecini ağırdan alıyor

OpenAI, bir sonraki büyük yapay zeka modeli olan GPT-5’i geliştirmede beklentilerin gerisinde kalıyor. The Wall Street Journal'da yayımlanan yeni bir rapora göre, bu devasa projenin sonuçları henüz yüksek maliyetleri haklı çıkaracak düzeyde değil. Bu durum, önceki bir raporda da gündeme gelen, GPT-5’in önceki modellerden büyük bir sıçrama yaratmayacağına dair öngörüleri destekliyor.

OpenAI’nin GPT-5 geliştirme süreci, yaklaşık 18 ay süren bir çalışma ile devam etti. Bu modelin, kod adıyla Orion, hem zaman hem de maliyet açısından ciddi zorluklarla karşılaştı. Şirket, modelin eğitim süreçlerinde en az iki büyük çalışma gerçekleştirdi. Ancak ilk eğitim süreci beklenenden daha yavaş ilerledi, bu da daha büyük eğitim süreçlerinin zaman alıcı ve maliyetli olacağını gösteriyor. GPT-5, önceki modellere göre daha iyi performans gösterse de, bu gelişmelerin modelin çalıştırılması için harcanan büyük maliyetleri karşılayacak kadar önemli olmadığı ifade ediliyor.

Bir başka dikkat çekici gelişme, OpenAI’nin modelin eğitimi için sadece kamuya açık veriler ve lisans anlaşmalarına güvenmek yerine, yeni veriler yaratmak için insan kaynağı kullandığı yönündeki bilgiler. Şirket, matematiksel problemleri çözmek ya da yazılım kodları yazmak gibi yeni veriler üretmek için uzmanlar tutmuş durumda. Ayrıca, OpenAI, o1 adlı başka bir modelin ürettiği sentetik verilerden de faydalanıyor.

Bütün bu gelişmeler, OpenAI’nin GPT-5’in üretim sürecinin beklenenden daha karmaşık ve maliyetli olduğunu gözler önüne seriyor. Şirketin resmi açıklaması, Orion kod adlı modelin bu yıl piyasaya sürülmeyeceğini belirtiyor. OpenAI, bu zorlukların üstesinden gelmek için yeni stratejiler geliştirmeye çalışırken, GPT-5’in gelecekte nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

GPT-5, yapay zeka dünyasında devrim niteliğinde bir ilerleme vaat ediyor, ancak şimdilik bu vaatlerin karşılanıp karşılanamayacağı belirsizliğini koruyor. Teknoloji dünyası ve yapay zeka araştırmacıları, OpenAI’nin bu model üzerinde yapacağı iyileştirmeleri ve yeni stratejileri dikkatle izleyecek.