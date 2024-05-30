OpenAI resmen duyurdu: Artık ücretsiz olarak sunulacak

OpenAI, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin yeni sürümü olan GPT-4o'yu artık herkesin kullanımına ücretsiz olarak açtıklarını belirtti. Peki, bu yeni model neler sunuyor? İşte ayrıntılar...

GPT-4o, kullanıcıların metin, ses ve görüntü verilerini işleyebilmelerini sağlıyor. Bu özellikler, kullanıcıların daha etkileşimli ve çok yönlü deneyimler yaşamasına imkan tanıyor. OpenAI'nin bu hamlesi, yapay zeka teknolojisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve günlük hayatta daha yaygın olarak kullanılmasını amaçlıyor.

Bu yeni modelin ücretsiz olarak sunulması, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Kullanıcılar, GPT-4o'nun gelişmiş özelliklerinden faydalanarak çeşitli yaratıcı projeler ve iş süreçlerini daha verimli hale getirebilecekler.

OPENAI RESMEN DUYURDU: ARTIK ÜCRETSİZ OLDU

OpenAI, bugün sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, yeni yapay zeka modeli GPT-4o'nun artık tüm kullanıcılar için ücretsiz erişime açıldığını duyurdu. GPT-4o, yapay zeka dünyasında devrim niteliğinde özelliklerle geliyor ve metin, ses, görüntü üzerinde mantık yürütebilme yeteneği sunuyor.

Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar sadece yazılı metinlerle sınırlı kalmayacak; sesli komutlar ve kamera görüntüleri de dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini anlayıp yanıtlayabilecekler. Hatta, GPT-4o ile Siri benzeri gerçek zamanlı konuşmalar yapmak da mümkün olacak.

KULLANICILAR NELER YAPABİLECEK?

​​​​​​​OpenAI, yalnızca GPT-4o'yu tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda ChatGPT’nin masaüstü uygulamasını da piyasaya sürdü. Artık ChatGPT'yi tarayıcı dışında, masaüstünde de ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Masaüstü uygulaması, kullanıcıların yazdıkları kodları analiz etmelerine, görselleri yorumlamalarına ve gerçek zamanlı çeviri yapmalarına imkan tanıyacak.

Bu gelişmeler, yapay zeka teknolojisinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve günlük hayatta daha yaygın olarak kullanılmasını sağlayacak. GPT-4o'nun sunduğu özellikler, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için büyük fırsatlar yaratacak.

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GPT-4o, herkes için ücretsiz olmasına rağmen, premium kullanıcılar için ek avantajlar sunuluyor. Ücretsiz kullanıcılar yeni özelliklerden yararlanabilirken, premium kullanıcılar gün içinde beş kat daha fazla istek yapma hakkına sahip olacaklar. Bu özellik, daha yoğun kullanım gerektiren işler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Bu yeni model, sadece sesinize değil, kameranızdaki görüntülere de yorum yapabiliyor. Örneğin, bir denklem mi var elinizde? Kameranızı açın ve ChatGPT'ye gösterin, size adım adım çözüm yolunu anlatsın. Ayrıca duygusal durumları algılayabiliyor ve size daha kişisel bir deneyim sunabiliyor. Canlı konuşma özelliği sayesinde cümlenizin bitmesini beklemek zorunda kalmadan gerçek zamanlı olarak müdahale edebilirsiniz.

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Bir diğer önemli özellik ise gerçek zamanlı çeviri yapabilme yeteneği. İtalyanca mı konuşuyorsunuz? ChatGPT bunu anında İngilizce'ye çevirebiliyor veya tam tersi. Bu özellik uluslararası iletişimde büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca, farklı ses tonlarını algılayabilme ve şarkı söyleme yeteneği sayesinde daha doğal ve duygusal bir iletişim kurabiliyor.

OpenAI'nin GPT-4o yapay zeka modelini ücretsiz kullanabilmek için, uygulama galerinizden ChatGPT'yi indirmeniz yeterli olacak.