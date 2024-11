OpenAI ve New York Times arasındaki dava alevlendi

New York Times ve Daily News’un, OpenAI’ye açtığı telif hakkı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin mühendislerinin, davaya ilişkin önemli olabilecek verileri yanlışlıkla sildiği iddia edildi. Bu durum, mahkemeye sunulan mektuplarla ortaya çıktı ve süreci daha karmaşık bir hale getirdi.

Eylül ayında OpenAI, davacı tarafın telif hakkı iddialarını araştırabilmesi için iki sanal makine sağlamayı kabul etmişti. Bu makinelerde yapılan incelemeler sırasında, 14 Kasım’da bir makinedeki tüm arama verileri silindi. OpenAI, silinen verileri kurtarmaya çalıştı ancak dosya adları ve klasör yapıları geri döndürülemediği için kurtarılan verilerin kullanılamaz olduğu belirtildi.

Davacı avukatları, "Bir haftalık emeğimiz ve uzmanlarımızın çalışmaları boşa gitti. Yeniden başlamak zorundayız," açıklamasını yaptı. Mektupta, OpenAI'nin bu verileri kasıtlı olarak silmediğine inanıldığını ancak şirketin kendi veri setlerini inceleme sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

OPENAI'DEN İDDİALARA YANIT

OpenAI’nin avukatları ise, Cuma günü yaptıkları açıklamada silinme olayını reddetti. Şirket, davacıların talep ettiği sistem değişikliklerinin teknik sorunlara yol açtığını ve bunun sonucunda verilerin zarar gördüğünü savundu. "Hiçbir dosyanın tamamen kaybolmadığını düşünüyoruz," ifadelerine yer verildi.

OpenAI, eğitim modellerini oluştururken kamuya açık verileri kullanmanın adil kullanım kapsamında olduğunu öne sürüyor. Şirket, New York Times ve Daily News gibi kaynaklardan izin almadan veri kullandığına dair iddiaları doğrulamadı ancak Associated Press ve Financial Times gibi yayıncılarla lisans anlaşmaları yaptı. Bu anlaşmaların detayları açıklanmazken, bazı kaynaklara göre Dotdash Meredith gibi şirketlere yılda 16 milyon dolar ödendiği bildiriliyor.

Bu olay, telif hakkı ve yapay zeka kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Açık kalan soru ise OpenAI’nin eğitim modellerinde hangi verileri nasıl kullandığı ve bu süreçte yasal sınırları aşıp aşmadığı. Dava, telif haklarının yapay zeka çağında nasıl ele alınacağına dair önemli bir örnek teşkil ediyor.