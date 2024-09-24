OpenAI yeni özelliğini duyurdu: ChatGPT’de Sesli İletişim Devrimi!

OpenAI, ChatGPT’nin Gelişmiş Ses Modu (AVM) özelliğini, ücretli kullanıcıları için genişleterek tanıttı. Salı günü yapılan duyuruyla birlikte, bu sesli etkileşim özelliği ilk olarak ChatGPT’nin Plus ve Teams planlarına sahip kullanıcılara sunulacak. Kurumsal ve eğitim kullanıcılarının erişimi ise önümüzdeki hafta başlayacak.

AVM’nin lansmanı ile birlikte, kullanıcılar daha doğal bir konuşma deneyimi yaşayacaklar. Özelliğin görsel tasarımı da yenilendi; artık mavi animasyonlu bir küre ile temsil ediliyor. Önceki tasarımda kullanılan siyah noktaların yerini alan bu yenilik, kullanıcıların dikkatini çekecek.

Advanced Voice is rolling out to all Plus and Team users in the ChatGPT app over the course of the week.



While you’ve been patiently waiting, we’ve added Custom Instructions, Memory, five new voices, and improved accents.



It can also say “Sorry I’m late” in over 50 languages. pic.twitter.com/APOqqhXtDg — OpenAI (@OpenAI) September 24, 2024

Yeni ses seçenekleri ile ChatGPT’nin sesleri toplamda dokuz farklı hale geldi. Kullanıcılar, Arbor, Maple, Sol, Spruce ve Vale adlı beş yeni sesi deneyimleme şansına sahip olacaklar. Bu isimlerin doğadan ilham alması, AVM’nin amacının kullanıcıların ChatGPT ile daha doğal bir etkileşim kurmak olduğu düşüncesini destekliyor. Ancak bu liste de bazı eksiklikler içeriyor; özellikle, OpenAI'nin ilk duyurularında gösterdiği Sky sesi, Scarlett Johansson’un hukuki tehdidi nedeniyle kaldırılmış durumda.

Gelişmiş Ses Modu’nun tanıtıldığı Spring Update etkinliğinde tanıtılan video ve ekran paylaşımı özelliği ise henüz kullanıma sunulmadı. Bu özellik, kullanıcının önündeki bir kağıda ya da bilgisayar ekranına ait matematik soruları veya kodlarla ilgili gerçek zamanlı bilgi almasına olanak tanıyordu. OpenAI, multimodal yeteneklerin ne zaman sunulacağına dair bir takvim vermedi.

Şirket, AVM’nin sınırlı alfa testinden sonra bazı iyileştirmeler yaptığını belirtiyor. Artık ChatGPT’nin sesli etkileşim özelliği, aksanları anlama konusunda daha başarılı. Ayrıca, konuşmaların daha akıcı ve hızlı olduğu iddia ediliyor. Kullanıcıların testlerinde karşılaştığı bazı aksaklıkların ise büyük ölçüde giderildiği belirtiliyor.

Buna ek olarak, OpenAI, AVM’ye bazı özelleştirme özelliklerini de entegre ediyor. Örneğin, Kullanıcı Talimatları ile kullanıcılar, ChatGPT’nin yanıtlarını kişiselleştirebilirken, Bellek özelliği ile de önceki konuşmaları hatırlatması sağlanıyor. Ancak, AVM’nin şu an için Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein gibi bazı bölgelerde henüz kullanıma sunulmadığını belirtmek gerekiyor.

OpenAI’nin yeni sesli iletişim özelliği, ChatGPT kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme sunuyor ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor.