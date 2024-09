OpenAI yeni özelliğini duyurdu: ChatGPT’de Sesli İletişim Devrimi!

OpenAI, ChatGPT’nin Gelişmiş Ses Modu (AVM) özelliğini, ücretli kullanıcıları için genişleterek tanıttı. Salı günü yapılan duyuruyla birlikte, bu sesli etkileşim özelliği ilk olarak ChatGPT’nin Plus ve Teams planlarına sahip kullanıcılara sunulacak. Kurumsal ve eğitim kullanıcılarının erişimi ise önümüzdeki hafta başlayacak.

AVM’nin lansmanı ile birlikte, kullanıcılar daha doğal bir konuşma deneyimi yaşayacaklar. Özelliğin görsel tasarımı da yenilendi; artık mavi animasyonlu bir küre ile temsil ediliyor. Önceki tasarımda kullanılan siyah noktaların yerini alan bu yenilik, kullanıcıların dikkatini çekecek.

Advanced Voice is rolling out to all Plus and Team users in the ChatGPT app over the course of the week.



While you’ve been patiently waiting, we’ve added Custom Instructions, Memory, five new voices, and improved accents.



It can also say “Sorry I’m late” in over 50 languages. pic.twitter.com/APOqqhXtDg