OpenAI'den stratejik hamle: ChatGPT Agent yayında

OpenAI’nin “ChatGPT Agent” adı verilen yeni yapay zeka ajanı, önceki araçların yeteneklerini bir araya getirerek kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştiriyor. Operator aracının internet sitelerinde gezinme kabiliyeti, Deep Research’in farklı kaynaklardan derlediği bilgileri rapor haline getirme gücü bu yeni ajan ile birleşti. Kullanıcılar artık doğal dil ile sohbet eder gibi talimat vererek, ajanın karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlayabiliyor.

Bu yeni ajan, kullanıcının takvimini otomatik olarak yönetmekten, düzenlenebilir sunumlar ve slaytlar hazırlamaya, hatta kod çalıştırmaya kadar geniş bir yelpazede görev yapabiliyor. OpenAI, bu çok yönlü aracın önceki AI ajanlarına göre çok daha gelişmiş olduğunu vurguluyor.

ABONELİKLE ERİŞİM VE ENTEGRE UYGULAMALAR

ChatGPT agent, OpenAI’nin Pro, Plus ve Team abonelik planlarına sahip kullanıcılar için 17 Temmuz 2025 itibarıyla kullanıma açıldı. Kullanıcılar, ChatGPT arayüzündeki araçlar menüsünden “agent modu”nu seçerek ajandan faydalanabiliyor.

Ajan, Gmail, GitHub gibi popüler uygulamalara bağlanarak bu platformlardaki verilere erişip, kullanıcı talimatlarına uygun işlemleri yapabiliyor. OpenAI’nin açıklamasına göre, ChatGPT agent’in bir terminal erişimi bulunuyor ve belirli uygulamalara API bağlantıları üzerinden erişim sağlıyor. Böylece karmaşık görevler, örneğin rakip analizi yapma veya dört kişilik Japon kahvaltısı için malzeme planlama ve satın alma işlemleri gibi işler, tamamen ajanın kontrolünde gerçekleşebiliyor.

YAPAY ZEKADA YENİ BİR DÖNEM

OpenAI’nin bu hamlesi, yapay zeka ajanlarının pratik işlevsellikte önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Geçmişte Google, Perplexity gibi şirketlerin de benzer yapay zeka ajanları geliştirme çabaları oldu ancak karmaşık görevlerde yetersiz kaldılar. OpenAI, ChatGPT agent ile bu alanda çıtayı yükselterek kullanıcıların gündelik dijital işlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Teknoloji dünyasında büyük ilgi gören bu gelişme, yapay zekanın sadece bilgi vermekten öteye geçip gerçek iş süreçlerinde aktif rol almasının yolunu açıyor. OpenAI’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni sistemin çoklu yeteneklerinin altı çizildi ve kullanıcılara “ChatGPT artık sizin yerinize çalışıyor” mesajı verildi.