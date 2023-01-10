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Oppo Reno 8T tanıtıldı. Bütün özellikleri açıklandı

Akıllı telefon üreticisi Oppo’nun yeni ürünü Oppo Reno 8T tanıtıldı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 12:58
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Oppo Reno 8T telefon modelinin özellikleri açıklandı

Oppo Reno 8T tanıtıldı. Bütün özellikleri açıklandı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, Reno 8 serisine uygun fiyatlı bir model daha ekleyecek.

Marka, LTE ve 5G destekli iki farklı Oppo Reno 8T modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Oppo Reno 8T olarak adlandırılacak telefonun özellikleri belli oldu.

OPPO RENO 8T ÖZELLİKLERİ

Bildirilenlere göre Oppo Reno 8T’nin her iki versiyonu da Android 13 ve ColorOS 13 işletim sistemi tarafından desteklenecek. Bununla birlikte yeni telefona, iki dikey daireden oluşan oval bir kamera adası eşlik edecek. Bu tasarım, daha önce Oppo A1 Pro’da karşımıza çıkmıştı.

Oppo Reno 8T 5G’nin Snapdragon 695 yonga seti, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç boyutlarında AMOLED ekran, 67W hızlı şarj destekli 4.800mAh pile sahip olması bekleniyor. Arka tarafında ise 108MP ana, 2MP ultra geniş açı ve 2MP makro kameralar yer alacak.

Cihazın 4G sürümü ise benzer bir tasarımı koruyacak. Ancak 33W hızlı şarj ve Helio G99 yonga seti tarafından desteklenecek.

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