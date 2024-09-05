Optikçide silahlı saldırı: Borç alacak kavgası kanlı sonuçlandı

Kaynak: DHA
Optikçide silahlı saldırı: Borç alacak kavgası kanlı sonuçlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, borç alacak meselesinden kaynaklanan bir tartışma, kanlı bir olaya dönüştü.

Bir optik dükkanının önünde yaşanan olayda, taraflar arasındaki tartışma silaha sarılmayla sonuçlandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alikahya Fatih Mahallesi Seymen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, optik dükkanı sahibi A.B. ile M.U. arasında daha önce başlayan borç alacak meselesi, dün akşam yeniden alevlendi. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın kızışmasıyla birlikte M.U., yanında taşıdığı tabancayla ateş etti. Fıratlanan mermilerden biri A.B.'nin bacağına isabet etti.

Yaralanan A.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyor. Olay yerinden kaçmaya çalışan M.U. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.U.'yu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

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