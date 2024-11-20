Optogenetik tedavi epilepsi hastalarına umut oldu

Epilepsi tedavisinde devrim niteliğinde bir gelişme, UC San Francisco, UC Santa Cruz ve UC Berkeley'deki araştırmacılar tarafından sağlandı. Optogenetik adı verilen bu yöntem, ışığa duyarlı genleri kullanarak nöronların aktivitesini ışık darbeleriyle kontrol etmeyi hedefliyor. Araştırma kapsamında, epilepsi hastalarından tedavi sırasında alınan beyin dokuları kullanıldı ve krizlere neden olan aşırı elektriksel aktivite, ışık darbeleriyle engellendi.

Optogenetik, zararsız bir virüs aracılığıyla ışığa duyarlı genlerin belirli nöronlara aktarılmasını içeriyor. Ardından, bu nöronlar ışık darbeleriyle aktif hale getirilip susturulabiliyor. Çalışma, Nature Neuroscience dergisinin 15 Kasım sayısında yayımlandı. Dr. Tomasz Nowakowski, "Bu yöntem, epilepsi ve diğer nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde devrim yaratabilir," açıklamasında bulundu.

CERRAHİ YERİNE DAHA AZ İNVAZİV YÖNTEM

Geleneksel epilepsi cerrahisinde, krizlere neden olan beyin dokusunun çıkarılması gerekirken bu yeni yöntem, doku çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Dr. John Andrews, araştırma süresince beyin dokusunu canlı tutmak için beyni çevreleyen sıvıyı taklit eden bir ortam oluşturdu. Dr. David Schaffer ise genlerin doğru nöronlara iletilmesi için en etkili virüsü belirledi.

Araştırmacılar, beyin dokusunu mikroskobik elektrotlar üzerine yerleştirerek nöronların elektriksel aktivitelerini analiz etti. Nöronlar normal şartlarda düşük seviyede elektriksel sinyaller üretirken, epilepsi krizlerinde bu sinyaller senkronize hale gelip aşırı yükseliyor. Ekip, ışık darbeleriyle bu patlamaları önlemeyi başardı.

UZAKTAN KONTROL VE YÜKSEK HASSASİYET

Araştırmanın başarısında, UCSC'den Dr. Mircea Teodorescu'nun tasarladığı uzaktan kontrol sistemi büyük rol oynadı. Bu sistem, araştırmacıların San Francisco'daki doku örneklerini Santa Cruz'dan kontrol etmesine olanak tanıdı. "Bu, disiplinlerarası iş birliğinin gücünü gösteren eşsiz bir başarı," diyen Teodorescu, yöntemin karmaşık nörolojik sorunlara çözüm sunabileceğini belirtti.

Araştırma, krizlerin başlamasında hangi nöronların etkili olduğunu ve bu nöronların nasıl susturulabileceğini ortaya koydu. Dr. Edward Chang, bu bilgilerle epilepsi hastalarına daha etkili ve hassas tedavi seçenekleri sunulabileceğini ifade etti.

EPİLEPSİ CERRAHİSİ TARİH OLABİLİR

Araştırmacılar, bu yöntemin epilepsi tedavisinde cerrahinin yerini alabileceğine inanıyor. Ayrıca optogenetik, Parkinson hastalığı gibi diğer nörolojik rahatsızlıkların tedavisine de ışık tutabilir. Çalışma, bilim dünyasında geniş yankı uyandırırken, epilepsi hastaları için umut verici bir geleceğin kapısını aralıyor.