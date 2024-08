Oral-B Challenge İstanbul 1 Eylül'de yapılacak

Oral-B Challenge İstanbul dördüncü kez İstanbul’un Beykoz ilçesinde yapılacak. Halen dünyada kıtalararasında gerçekleştirilen yarışma Oral-B’nin ana sponsorluğu, Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilecek.

Oral-B Challenge İstanbul triatlon yarışması bu yıl son kez gerçekleşecek. 2025 yılında tarihte ilk kez Asya Avrupa Triatlon Şampiyonası İstanbul’da yapılacak. Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa ve Asya Triatlon federasyonları ile yaptığı görüşmeler sonucunda yarışmanın İstanbul’da gerçekleşmesini sağladı. İki kıtayı birleştiren köprünün bir odak noktası olacağı bu yarışta Elit Olimpik Mesafe, Paratriatlon, Yaş Grupları Sprinti ve Standart Mesafeler gibi kategoriler yer alacak. Avrupa Triatlon Federasyonu’ndan bu yarışla ilgili olarak yapılan duyuruda, “Triatlon dünyasında bir dönüm noktası olan bu yarış için İstanbul’un özgün ve heyecan verici bir ev sahibi olacağı, uluslararası dostluğu pekiştireceği” vurgulandı.

Challenge Family uzmanlığıyla yapılacak yarışmaya dünyadan ve Türkiye yaklaşık bin sporcunun katılması bekleniyor. Sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda zorlu bir mücadele verecek. Oral-B Challenge İstanbul’un yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında yüzülürken, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında koşulacak. Küçüksu’dan başlayarak Asya’dan Avrupa’ya pedal çevrilecek bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak. Bu yılki yarışta her üç yaş kategorisinde ilk üç dereceye girenler Challenge tarafından Slovakya’da düzenlenen, markanın orta mesafe amiral gemisi yarışması Şampiyona’ya katılma olanağı bulacaklar.

1 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleşecek yarışmanın tanıtımı için İstanbul’da düzenlenen basın toplantısına P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı.

''SPORUN İYİLEŞTİRİCİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNE İNANIYORUZ''

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada “Procter&Gamble tüm dünyada ve Türkiye’de işini en iyi şekilde yapmaya odaklanırken iyi bir kurumsal vatandaş olmaya ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaya da öncelik veriyor. Toplumsal kalkınmayı desteklemek bizim iş yapma tarzımızın ayrılmaz bir parçası. Sporun iyileştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Procter&Gamble olarak 14 yıldır olimpiyatların resmi sponsoruyuz. Paris 2024’te de üstün performanslı ürün ve hizmetlerimizle sporcuların yine destekçisi olmaya devam ettik.” ifadelerini kullandı.

Triatlonu Oral-B marka kimliğine yakın buldukları için desteklediklerini ifade eden Turnaoğlu şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi triatlon yüzme, koşu ve bisiklet gibi üç spor dalını bünyesinde barındırıyor. Sporcular kendi sınırlarını keşfederken daha güçlü ve daha hızlı olmak için ter döküyorlar. Sporun gerçek ruhunu yaşatan triatlonda başarının temelinde güçlü ve sağlıklı bir vücut yer alıyor. Madalyonun öteki yüzünde de dünyada diş hekimlerinin tavsiye ettiği bir numaralı marka olan Oral-B yer alıyor. Her zaman inovatif ve üstün teknolojiye sahip ağız bakım markası olmayı hedefleyen Oral-B ağız sağlığını destekleyerek vücut sağlığına katkıda bulunuyor. Çünkü vücut sağlığı ağızdan başlıyor. Triatlon gibi güç bir sporda mücadele eden sporcularının daha iyi performansa ulaşması için, ağız bakımında da kusursuz bir temizliğe ihtiyaçları var. Bu yüzden, her zaman daha iyi performansa ulaşmaları için Oral-B onların en büyük destekçisi. Türkiye’de şarjlı diş fırçası pazarının öncüsü olan ve hızla büyüyen markamız Oral-B kullanana güç ve güven duygusu veren ürünümüz, bir bakıma hepimizin içindeki triatleti ortaya çıkartıyor. Tıpkı bir triatlet gibi Oral-B de güç, performans ve her zaman 1 numara olma içgüdüsüne sahip. Biz de bu etkinlikle herkesi içindeki triatleti çıkarmaya, her gün daha iyiye ulaşmaya ve şampiyon gibi fırçalamaya davet ediyoruz.”

Tankut Turnaoğlu, “Paris 2024’te yarışacak paralimpik sporcularımız arasında Oral-B ile destek verdiğimiz triatletimiz Uğurcan Özer de bulunuyor. Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu'nun yapılacağı 1 Eylül’de, Uğurcan’ da paralimpik oyunlarda Paris’te madalya için mücadele edecek. Temennimiz başarılı bir sonuçla ülkemize dönmesidir” ifadesini kullandı.

Turnaoğlu son olarak, “Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu organizasyonunun Türkiye’de gerçekleşmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, onun nezdinde tüm bakanlık teşkilatına ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Sayın Bayram Yalçınkaya’ya, organizasyona ev sahipliği yaptığı için de Beykoz Belediye Başkanı Sayın Alaattin Köseler’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YALÇINKAYA: RAKİPSİZ BİR ORGANİZASYON

Basın toplantısında bir konuşma yapan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise, "Tarihsel derinliği, doğal güzelliği, Boğaziçi, insanlarının misafirperverliği İstanbul'u bir şehir olarak ayrı bir yere koyuyor ama triatlon organizasyonları özelinde baktığımızda Challenge İstanbul'un apayrı bir yeri var ve bu yönüyle rakipsiz" dedi. Yalçınkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Challenge İstanbul, dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon organizasyonu. Asya ve Avrupa'da eş zamanlı yapılan bir yarış. Bu yönüyle dünya triatlon kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Ortak alınan bir kararla 2025 yılından itibaren Avrupa Triatlon Şampiyonası ve Asya Triatlon Şampiyonası tarihte ilk kez aynı anda ve tek parkurda yapılacak. Ülkemiz bu yönüyle tarihe geçmiş olacak."

Oral-B ile yaptıkları işbirliğiyle ilgili ise şunları söyledi: "Triatlon çatısı altında uzun senelerdir devam eden, uyumlu bir birlikteliğimiz var. Oral-B'nin tüm olimpik sporlara verdiği değerin çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu birlikteliğin ilk meyvesini tarihimizde ilk kez bir sporcumuzun, Uğurcan Özer'in 2024 Paralimpik Oyunları'nda triatlon branşında yarışacak olmasıyla şimdiden aldığımızı görüyoruz. Başarılarımız ve ortak projelerimizin yoğunluğu katlanarak büyüyecektir."

Yerli ve yabancı 800’ün üzerinde katımın olması beklenen yarışma için başvurular federasyonun web sitesi üzerinden 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar yapılacak.