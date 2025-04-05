Alparslan Türkeş, Kayseri’de 30 ayrı camide dualarla anıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alparslan Türkeş, Kayseri’de 30 ayrı camide dualarla anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri il ve ilçe teşkilatları, partinin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i anmak için 30 farklı camide Mevlid-i Şerif programları düzenledi.

Vefatının 28. yıl dönümünde Türkeş’i dualarla yâd eden teşkilatlar, Kayseri genelinde vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı, Pınarbaşı ilçesinde organize ettiği anma etkinliği kapsamında Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türklük Anıtı’nı ziyaret etti.

İl ve ilçe teşkilatları, camilerde Kur’an-ı Kerim okutarak Türkeş ve dava arkadaşları için dua etti.

Programlarda vatandaşlara çeşitli ikramlar da sunuldu. Yoğun ilgi gören etkinliklerde, Alparslan Türkeş’in Türk milliyetçiliği için bıraktığı mirasın hâlâ ilham verdiği vurgulandı.

Teşkilat üyeleri, Türkeş’in fikir ve mücadele ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

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