Alparslan Türkeş, Kayseri’de 30 ayrı camide dualarla anıldı

Vefatının 28. yıl dönümünde Türkeş’i dualarla yâd eden teşkilatlar, Kayseri genelinde vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı, Pınarbaşı ilçesinde organize ettiği anma etkinliği kapsamında Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türklük Anıtı’nı ziyaret etti.

İl ve ilçe teşkilatları, camilerde Kur’an-ı Kerim okutarak Türkeş ve dava arkadaşları için dua etti.

Programlarda vatandaşlara çeşitli ikramlar da sunuldu. Yoğun ilgi gören etkinliklerde, Alparslan Türkeş’in Türk milliyetçiliği için bıraktığı mirasın hâlâ ilham verdiği vurgulandı.

Teşkilat üyeleri, Türkeş’in fikir ve mücadele ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.