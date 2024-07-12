Orban: Günün iyi haberi, Trump çözecek

"Günün iyi haberi, Trump çözecek"

NATO Zirvesi için Washington’da bulunan Orban, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “barış misyonu 5.0” olarak nitelendirdi.

Orban, Ukrayna’daki 2,5 yıldır süren savaşın son bulması için yürüttüğü “barış misyonu” görüşmelerinde Trump ile memnuniyetle bir araya geldi ve “Barışı sağlamanın yollarını görüştük. Günün iyi haberi, (Trump) çözecek.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Orban, Trump’ın başkanlık sürecinde barıştan yana olduğunu gösterdiğini ve bu durumun devam edeceğini vurguladı.

Macaristan’ın AB dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından Orban, Ukrayna, Rusya ve Çin gibi ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Önce Ukrayna’ya beklenmedik bir ziyaret yapan Orban, daha sonra Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Ayrıca “barış misyonu” kapsamında bir önceki görüşmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Washington’da yapmış ve Türkiye’ye övgülerde bulunmuştu.