Orban: Günün iyi haberi, Trump çözecek

Kaynak: AA
Orban: Günün iyi haberi, Trump çözecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlendiği süreçte “barış misyonu” adını verdiği görüşmeler kapsamında eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

"Günün iyi haberi, Trump çözecek"

NATO Zirvesi için Washington’da bulunan Orban, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “barış misyonu 5.0” olarak nitelendirdi.

Orban, Ukrayna’daki 2,5 yıldır süren savaşın son bulması için yürüttüğü “barış misyonu” görüşmelerinde Trump ile memnuniyetle bir araya geldi ve “Barışı sağlamanın yollarını görüştük. Günün iyi haberi, (Trump) çözecek.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Orban, Trump’ın başkanlık sürecinde barıştan yana olduğunu gösterdiğini ve bu durumun devam edeceğini vurguladı.

Macaristan’ın AB dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından Orban, Ukrayna, Rusya ve Çin gibi ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Önce Ukrayna’ya beklenmedik bir ziyaret yapan Orban, daha sonra Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Ayrıca “barış misyonu” kapsamında bir önceki görüşmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Washington’da yapmış ve Türkiye’ye övgülerde bulunmuştu.

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