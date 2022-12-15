Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi

Haber3'te yer alan bilgilere göre, ORC Araştırma, 08-13 Aralık 2022 tarihleri arasında 35 ilde, yaşları 17 ile 65 arasında değişen 2160 kadın seçmenle, yüz yüze anket yöntemiyle yapılan sonuçları açıkladı.

Kadın seçmenlere, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sordu. Ankette

AKP: Yüzde 27,2

İYİ Parti: Yüzde 23,0

CHP: Yüzde 21,6

Kararsızlar: Yüzde 11,5

HDP: Yüzde 7,1

MHP: Yüzde 5,1

Diğer: 4,5 oy aldı.

Ankette İYİ Parti'nin CHP'yi geçmesi dikkat çekti. Cumhur İttifakını oluşturan 2 ana parti AKP ve MHP'nin oy oranlarının toplamı yüzde 32.3 olurken, Millet İttifakını oluşturan 2 ana parti İYİ Parti ve CHP'nin oy oranlarının toplamı ise yüzde 44.6 oldu.