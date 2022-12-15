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Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi

ORC Araştırma kadın seçmenlerle yaptığı "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette AKP yüzde 27.2 oy aldı. Yüzde 23.0 oy alan İYİ Parti, yüzde 21.6 oy alan CHP'yi geçti. MHP ise yüzde 5.1 oy aldı. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:34
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ORC Araştırma anket sonuçlarını açıkladı. Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi

Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, ORC Araştırma, 08-13 Aralık 2022 tarihleri arasında 35 ilde, yaşları 17 ile 65 arasında değişen 2160 kadın seçmenle, yüz yüze anket yöntemiyle yapılan sonuçları açıkladı.

Kadın seçmenlere, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sordu. Ankette 

AKP: Yüzde 27,2
İYİ Parti: Yüzde 23,0
CHP: Yüzde 21,6
Kararsızlar: Yüzde 11,5
HDP: Yüzde 7,1
MHP: Yüzde 5,1 
Diğer: 4,5 oy aldı.

Ankette İYİ Parti'nin CHP'yi geçmesi dikkat çekti. Cumhur İttifakını oluşturan 2 ana parti AKP ve MHP'nin oy oranlarının toplamı yüzde 32.3 olurken, Millet İttifakını oluşturan  2 ana parti İYİ Parti ve CHP'nin oy oranlarının toplamı ise yüzde 44.6 oldu.

 

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Net
15.12.2022 17:14
İlk defa muhalefete oy vermeyi düşünüyorum.  
 
Yavuz
15.12.2022 16:44
Aziz Nesin' in tespiti biraz abartılı olmuş. %30 dese 12' den vururmuş.  
 
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