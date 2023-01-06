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Saray'da fırtınalar kopartacak anket

Siyasetteki 'erken seçim' tartışmaları hız kazanırken; ORC Araştırma Şirketi, 2023'ün ilk anket sonuçlarını paylaştı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 20:35
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ORCden yılın ilk anketi. Cumhura ağır darbe

Saray'da fırtınalar kopartacak anket
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Türkiye 'olası erken seçimi' konuşmaya devam ediyor. Son olarak, şu ana kadar kesin bir dille 'erken seçim' iddialarını reddeden Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada seçim tarihinin 'mevsim şartlarına göre güncellenebileceğini' söyledi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.

AKP’nin bu imtihanı başarıyla tamamlamak öncelikle bizlerin sorumluluğudur."

2023'ÜN İLK ANKETİ

Siyasetteki 'erken seçim' tartışmaları sürerken; ORC Araştırma Şirketi, 2023'ün ilk anketini yayımladı.

2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 ilde 3 bin 780 kişi ile yüz yüze yapılan ankete göre; Millet İttifakı, yüzde 42,6 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın önünde görünüyor.

Cumhur İttifakı: Yüzde 38,2

Millet İttifakı: Yüzde 42,6

Ankete göre, partilerin oy oranları ise şu şekilde:

AKP: Yüzde 32,0

CHP: Yüzde 23,5

İYİ Parti: Yüzde 19,1

HDP: Yüzde 7,3

MHP: Yüzde 6,2

Gelecek Partisi: Yüzde 2,9

DEVA Partisi: Yüzde 2,5

TDP: Yüzde 2,2

BTP: Yüzde 1,8

Diğer: Yüzde 2,5

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Mustafa bey
6.01.2023 20:47
Mhp yüzde 3 bunu yazın duvara hdp yüzde 12 bunuda yazın ak parti yüzde 35 bunuda yazın iyi parti yüzde 17 ,18,19 gerisini bilmem  
 
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