Bilim insanları ördeğe benzeyen bir dinozor türü keşfetti

Bilim insanları, 71 milyon yıl önce günümüz penguenleri gibi avlanmak için su altına dalarak adaptasyonlarını kullanmış ve ördek benzeri yeni bir dinozor türü keşfettiğini açıkladı.

Perşembe günü Communications Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan bulgulara göre iki bacaklı etobur bir dinozor türü olan kuş olmayan (non-avian) teropodun, ilk defa aerodinamik vücuda sahip olduğu bir örneğini gösterdi.

Daha önceki çalışmalarda aerodinamik vücutların, kaz ve penguen gibi dalış yapan kuşların, su altındaki sürüklemenin üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olduğunu ispatlanmıştı.

Ayrıca Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi'nden Yuong-Nam Lee'nin de aralarında bulunduğu araştırmacılar, bu tür vücut şekillerinin kuş olmayan dinozorlarda kaydedilmediğini söyledi.

İndependentTürkçe'den aktarılan bilgilere göre; Yeni çalışmada bilim insanları, Moğolistan'daki Umnugobi şehrindeki kafatası, omurga, bir ön ayak ve iki arka ayak içeren fosilleşmiş kalıntı örneğini inceleyerek yeni türü tanımladı.

Araştırmacılar bu yeni türe, "çok dişli yüzen avcı" anlamına gelen Natovenator polydontus adını verdi.