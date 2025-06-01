Ordu da nefes kesen yarışlar sona erdi!

Ordu’da bu yıl 20 ilden 400 sporcunun katılımı ile altıncısı gerçekleştirilen Ordu Triatlon Türkiye Kupası Yarışları sporseverlere büyük heyecan yaşattı. İki gün boyunca triatletler kendi kategorilerinde yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda kıyasıya yarıştı.

ÖDÜLLER ALINDI

Heyecan dolu yarışlar, yarışmada dereceye giren triatletlerin ödüllerini almaları ile tamamlandı.

Öte yandan Ordu Triatlon Türkiye Kupası Yarışlarında Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcuları da önemli dereceler elde etti. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü para yüzme sporcusu Yusuf Efe Gündüz kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda paratriatlon kategorisinde 1.’lik elde ederken, Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü triatlon sporcusu Selinay Tuğçe Kır Elit Kadınlar kategorisinde 3. oldu.