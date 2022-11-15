Ordu Fatsa’da icradan satılık depo

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu İli Fatsa İlçesi Sakarya Mahallesi Kazancı gölü Mevkii, tapunun 198 Ada 2 numaralı kayıtlı 227,81 m2 yüzölçümlü taşınmazda Bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm Depo vasıflı taşınmaz olup, keşif tarihi itibariyle değerinin hesaplanması istenilmektedir. Sayfa 14 / 15 Yapı bodrum + zemin + 5 normal kat + çatı katlı olarak betonarme inşaat türünde yapılmıştır. Binanın dış cephesi sıvalı ancak boyasızdır. Yapının çatısı mevcuttur. Bodrum katta bulunan 1 nolu bağımsız bölüm deponun girişi arka cephede kepenkli olarak yapılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.