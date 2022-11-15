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Ordu Fatsa’da icradan satılık depo

T.C. Fatsa İcra Dairesi tarafından Ordu Fatsa'da 227 m² depo icradan satılacak.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:40
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Ordu Fatsa’da icradan satılık depo

Ordu Fatsa’da icradan satılık depo
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ordu İli Fatsa İlçesi Sakarya Mahallesi Kazancı gölü Mevkii, tapunun 198 Ada 2 numaralı kayıtlı 227,81 m2 yüzölçümlü taşınmazda Bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm Depo vasıflı taşınmaz olup, keşif tarihi itibariyle değerinin hesaplanması istenilmektedir. Sayfa 14 / 15 Yapı bodrum + zemin + 5 normal kat + çatı katlı olarak betonarme inşaat türünde yapılmıştır. Binanın dış cephesi sıvalı ancak boyasızdır. Yapının çatısı mevcuttur. Bodrum katta bulunan 1 nolu bağımsız bölüm deponun girişi arka cephede kepenkli olarak yapılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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