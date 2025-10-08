Myanmar'da ordunun bir Budist festivaline ve cunta karşıtı gösteriye motorlu yamaç paraşütüyle bomba bırakarak gerçekleştirdiği saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar ordusu, Sagaing bölgesindeki Chaung U kasabasında düzenlenen Thadingyut festivalini ve cunta karşıtı gösteriyi hedef aldı. Yüzlerce kişinin toplandığı alana motorlu yamaç paraşütüyle bomba bırakılarak düzenlenen saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İnsan hakları gözlemcisi Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, saldırının "Myanmar'daki sivillerin acil korumaya ihtiyaç duyduğuna dair korkunç bir uyarı" niteliğinde olduğu ifade edildi.

Chaung U kasabasının büyük bir kısmı, darbeden sonra askeri yönetime karşı mücadele amacıyla kurulan gönüllü milislerin kontrolü altında bulunuyor.

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi tutuklanmıştı.

Cunta yönetimi kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti. Ülke, 2021'den bu yana ordu ve silahlı direniş gruplarının karşı karşıya geldiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği şiddetli bir iç savaşa sürüklendi.