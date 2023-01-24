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Ordu Ünbel Danışmanlık 80 işçi alacak

Ordu Ünbel Danışmanlık, bünyesinde makine mühendisi olarak istihdam etmek üzere 80 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 06:21
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Ordu Ünbel Danışmanlık 80 mühendis alacak

Ordu Ünbel Danışmanlık 80 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan ilana göre; Ordu Ünbel Danışmanlık, makine mühendisi olmak üzere 80 personel  alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1- En az İlkokul mezunu ve T.C. Vatandaşı olmak
2-Ünye İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak
3-Sabıka kaydı bulunmuyor olmak
4-Erkek adaylar içir Askerlik ile ilişiği bulunmuyor olmak (Yapmış veya Ertelenmiş olmak)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.Öğrenim Belgesi
2.İkametgâh Belgesi (İkameti Ünye İlçesi içinde olmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir)
3.Sabıka Kaydı
4. Askerlik durum belgesi (Terhis belgesi veya askerliğe müracaat/ erteleme belgesi)
5.Sağlık Raporu
6.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği
7.SGK Hizmet Dökümü
8. Müracaat koşullarında belirtilen meslek grupları içinde yer alan belge ve sertifikalar
9.2'şer adet vesikalık fotoğraf

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