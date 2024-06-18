Ordu'da 75 kişi aynı sebepten hastaneye başvurdu

Ağızlar Mahallesi'nde gerçekleşen olay, kurban bayramını kutlamak için düzenlenen bir yemeğin ardından ortaya çıktı. Yemeğe katılanlardan bazıları, yediklerinin ardından mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtiler göstermeye başladı.

Bu belirtilerle Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne başvuran 75 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri bildirildi. Yetkililer, yaşanan olayın ardından derhal bir soruşturma başlattı.