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Yangında yaralanmıştı, 20 gün sonra öldü

Ordu’da bir evde çılan yangında yaralanan kadın, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:04
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Ordu'da çıkan yangında yaralanan Zehra Şahin 20 gün sonra öldü

Yangında yaralanmıştı, 20 gün sonra öldü
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İHA’nın haberine göre olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’ne 21 Aralık 2022 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan Zehra Şahin (68), evinde soba yakmak isterken bir anda yanıcı madde tutuştu.

Kısa sürede evden alevler yükselirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olaya müdahale ederken, yangında Zehra Şahin yaralandı. Bu esnada evde bulunan bir akrabaları Ebru Çakır (36) dumanlardan etkilendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayda yaralanan bir çocuk annesi Zehra Şahin, buradaki ilk kontrollerinin ardından Malatya Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehra Şahin’in yarın Ordu’da toprağa verileceği öğrenildi.

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