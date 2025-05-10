Ordu'da duygusal sergi! Açılışı Vali Erol, yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da duygusal sergi! Açılışı Vali Erol, yaptı

Ordu’da ‘Anne Sevgisi’ sergisinin açılışında duygusal anlar yaşandı. Serginin açılışını Ordu valisi Muammer Erol, yaptı. Vali, Erol, yarışmada derece giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Ordu Valisi Muammer Erol, Anneler Günü münasebetiyle Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Anne Sevgisi” adlı serginin açılış törenine katıldı.

Ali Yazan-Ordu/Yeniçağ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü giriş katında bulunan sergi salonunda gerçekleştirilen “Anne Sevgisi” sergisinin açılışına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve öğrenciler tarafından “Anne Sevgisi” adlı serginin açılış kurdelesi kesildi.

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Annelerin mukaddes varlıklarına minnettarlığı ifade temek amacıyla hazırlanan sergideki eserler, Fatsa İlçesinde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim kademelerindeki öğrenciler tarafından hazırlandı.

Vali Muammer Erol, sergi açılışı sonrası, il genelinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik “Hayalimdeki Meslek Projesi” kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerden birinci olan Kumru Atatürk Ortaokulu öğrencisi Zeynep Cin, ikinci olan Ünye Prof. Dr. Necmettin Polvan Ortaokulu öğrencisi Elif Su Sekmen, üçüncü olan Ünye Meçhul Asker Ortaokulu öğrencisi İdris Ali Ekmekçi, Mansiyon ödülünü alan Ünye İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Demirci’ye ödüllerini verdi.

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