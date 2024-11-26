Ordu’da ev cayır cayır yandı: Anne ve oğul canını son anda kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu’da ev cayır cayır yandı: Anne ve oğul canını son anda kurtardı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan yangın nedeniyle ahşap ev küle döndü. Yangın çıktığını zamanında fark eden anne ve oğlu canlarını son anda kurtardılar.

Yangın, Ordu Çaybaşı İlçesinin Hacıali Mahallesi Hacıali Küme Evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Kuru'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü alevler ahşap evi sardı.

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Emin Kuru, evde yangın çıktığını fark etti annesini de alarak hemen kendilerini dışarı attılar. İlk önce kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan Kuru, başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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SAATLER SÜRDÜ

Yangının binayı sarmasıyla büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede ahşap ev tamamen yanarak kül oldu. Yangının elektrik panosundan meydana geldiği bildirildi.

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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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