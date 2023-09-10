Ordu’da fındık 90 lirayı gördü

Ordu'nun yüksek kesimlerde fındık fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gölköy ilçesinde bazı tüccarlarda fındık 90 liradan alınmaya başladı.

Ordu’da fındık 90 lirayı gördü

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

TMO Ordu’da 82,5 liradan fındık alımına devam ederken, serbest piyasada fiyatlar yükselişini sürdürüyor. Gölköy ilçesinde fındık 90 liraya kadar çıktı. Fiyatların önümüzdeki günlerde 100 liraya yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan serbest piyasada ki yükseliş pazara fındık inmesini engelledi. Üreticiler yükselişle birlikte fındığını depoya alarak bekleyişe geçti. Birçok üreticide TMO’dan randevu almasına rağmen fındığını satmaktan vazgeçti. Üretici temsilcileri ise fındık fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini üreticilerin fındığını satmakta acele etmemesi uyarısında bulunuyor.

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