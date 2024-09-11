Ordu’da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı

Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Öykü Emine Kırca, yolun karşısına geçmek isterken bir anda koşmaya başladı. Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen İbrahim D.'nin kontrolündeki 29 AZ 632 plakalı hafif ticari araç, küçük kıza çarptı.

Kazanına ardından yol kenarına fırlayan küçük kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız yapılan ilk müdahaleden sonra Ünye Devlet Hastanesine, daha sonra da Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahaleler sonrası küçük kız Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderilerek tedavi altına alındı. Küçük kızın durumunun ağır olduğu ifade edilirken o anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Cadde üzerinde bulunan esnaf, hız kesici kasis yapılması konusunda yetkililerden yardım istedi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.