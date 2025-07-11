Ordu'da kahreden olay: CHP’li meclis üyesinin evlat acısı!

Ordu/ Hakan Yıldız - Ali Yazan - Çoşkun Genç/ Yeniçağ

Ordu’nun Kumru ilçesinde bulunan bir oyun parkında oynarken aniden fenalaşan A.Y.(2017 doğumlu 8 yaşındaki kız çocuğu), çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis’e yaptığı ihbarla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Kumru Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen çocuk, durumunun ciddiyeti nedeniyle Samsun'a sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatılırken, çocuğun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Yaşanan bu acı olay, ilçede büyük üzüntüye neden olurken hayatını kaybeden çocuğun babasının CHP Kumru Meclis Üyesi Sinan Yalın'ın kızı olduğu öğrenildi.

Yaşanan bu acı olay, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.