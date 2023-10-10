Ordu’da 'kahverengi kokarca' sorunu

İl genelinde son günlerde Fatsa ve Perşembe ilçelerinde sık rastlanan, Ünye, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde de görülen kahverengi kokarca, fındık başta olmak üzere tüm tarım ürünleri için tehdit oluşturuyor.

Yılda 300 kat çoğalabildiği bilinen kahverengi kokarca bazı üreticiler tarafından imha ediliyor, ilaçlama yapılarak önlem alınmaya çalışıyor.

Ünye ilçesinde bir otomobilin iç kısmında görülen kokarcalar vatandaşları şaşırttı. Otomobilin içerisi ısındıkça çoğalan kokarcalar aracın ön camını sardı.

Araç sahibinin ihbarı üzerine Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otomobilde ilaçlama yaparak, kapılarının 2 saat kadar kapalı kalmasını söyledi.

Ekipler, bölgede bulunan vatandaşlara bilgilendirmelerde de bulundu.