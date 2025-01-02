Ordu’da kedi kumu paketleme tesisinde yangın

Kaynak: İHA
Ordu’da kedi kumu paketleme tesisinde yangın

Ordu’nun Ünye ilçesinde kedi kumu paketleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Cevizdere Mahallesi Balkan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kedi kumu paketlenmesinde kullanılan koli ve plastik ambalaj malzemelerinin bulunduğu tesiste yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını uzun süren mücadele sonucu söndürdü. Yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarının yapıldığı tesise Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi.

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Çıkan yangında koli ve plastik ambalaj malzemelerinin bulunduğu tesis kullanılmaz hale gelirken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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