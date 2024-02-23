Ordu’da korkunç kaza: 1 ölü

Fatsa’nın Tepecik Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, 27 yaşındaki M.K.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı ve fındık bahçesine yuvarlandı. Kaza sırasında aracın içinde yolcu olarak bulunan 49 yaşındaki Sezgin Elibol yaşamını yitirdi.

Sürücü M.K.’ye ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık müdahalesi yapıldı ve ardından yaralı, Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Elibol, Aybastı ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının sonrasında aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.