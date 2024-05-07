Ordu’da kurbanlık hayvan çalanlar yakalandı

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 03 Mayıs 2024 tarihinde Fatsa ilçesi Başköy Mahallesinde müşteki M.Ç. isimli şahıs (3) adet büyükbaş hayvanının çalındığını ihbar etti.

Olayın aydınlatılmasına yönelik; Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Asayiş ve OYİ Timleri tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin Y.İ. (35/E) ve U.İ. (16/E) isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Çalınan 3 adet büyükbaş hayvanı Samsun ili Çarşamba ilçesinde faaliyet gösteren hayvan tüccarına sattıkları tespit edildi.

Olayla ilgili şüpheli Y.İ. (35/E) ve U.İ. (16/E) isimli şahıslar suçta kullandıkları kamyonet ile birlikte yapılan operasyon kapsamında aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Koruma altına alınan hayvanlar Samsun’dan getirilerek Fatsa ilçesi Başköy Mahallesinde yaşayan sahibine teslim edildi.

Şüpheliler ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.