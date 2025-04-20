Ordu’da LNG tankerinde gaz sızıntısı alarmı: Yol trafiğe kapandı!

Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde saat 16.00 civarında meydana geldi.

Ordu’dan Samsun’a seyreden Ali Osman Fidan yönetimindeki 35 EP 119 plakalı LNG yüklü tankerde gaz sızıntısı fark eden ve kokuyu alan vatandaşlar, endişelenerek durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. Polis, tankeri Kumbaşı Mahallesi’nde durdurdu ve güvenlik için yol trafiğe kapatıldı.

Yapılan incelemelerde, gaz sızıntısının doğal olduğu, tanker içinde basınç oluşumunu engellemek için periyodik olarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

Sızıntının tehlike oluşturmadığı anlaşılınca yol yeniden trafiğe açıldı.