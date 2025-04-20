Ordu’da LNG tankerinde gaz sızıntısı alarmı: Yol trafiğe kapandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ordu’da LNG yüklü tankerde gaz sızıntısı paniğe neden oldu. Yol trafiğe kapatıldı, yapılan incelemede sızıntının doğal olduğu ve tankerde basınç önlemek için düzenli gerçekleştiği belirlendi.

Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde saat 16.00 civarında meydana geldi.

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Ordu’dan Samsun’a seyreden Ali Osman Fidan yönetimindeki 35 EP 119 plakalı LNG yüklü tankerde gaz sızıntısı fark eden ve kokuyu alan vatandaşlar, endişelenerek durumu bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. Polis, tankeri Kumbaşı Mahallesi’nde durdurdu ve güvenlik için yol trafiğe kapatıldı.

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Yapılan incelemelerde, gaz sızıntısının doğal olduğu, tanker içinde basınç oluşumunu engellemek için periyodik olarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

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Sızıntının tehlike oluşturmadığı anlaşılınca yol yeniden trafiğe açıldı.

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Ordu’da LNG tankerinde gaz sızıntısı alarmı: Yol trafiğe kapandı!

Ordu’da LNG tankerinde gaz sızıntısı alarmı: Yol trafiğe kapandı!

Ordu’da LNG tankerinde gaz sızıntısı alarmı: Yol trafiğe kapandı!

Ordu’da LNG tankerinde gaz sızıntısı alarmı: Yol trafiğe kapandı!

Ordu’da LNG tankerinde gaz sızıntısı alarmı: Yol trafiğe kapandı!

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