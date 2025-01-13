Ordu'da otomobil yayaya çarptı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ordu'da otomobil yayaya çarptı! Yaralılar var

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yayaya çarptı. Kazada yaya ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı.

Ali Çorlu yönetimindeki 52 AEA 551 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Muhteber Kırbaş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Muhteber Kırbaş, otomobilde bulunan sürücünün annesi Katibe Çorlu ve oğlu Yusuf Emir Çorlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Muhteber Kırbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil yayaya çarptı! Yaralılar var

Otomobil yayaya çarptı! Yaralılar var

Otomobil yayaya çarptı! Yaralılar var

Otomobil yayaya çarptı! Yaralılar var

Son Haberler
Son zam Mahsun Kırmızıgül'ü çileden çıkardı: İnsanlar geçinemiyor
Son zam Mahsun Kırmızıgül'ü çileden çıkardı: İnsanlar geçinemiyor
Sosyal medyada gündem olan videonun aslı başka çıktı
Sosyal medyada gündem olan videonun aslı başka çıktı
Van'da sazlıkta çıkan yangın kontrol altında
Van'da sazlıkta çıkan yangın kontrol altında
Samsun’un kırsal mahallelerinde başıboş köpekler korku saçıyor! Mahalleli diken üstünde
Samsun’un kırsal mahallelerinde başıboş köpekler korku saçıyor! Mahalleli diken üstünde
Bayburt’ta bir şüphelinin üzerinden sentetik ecza maddesi çıktı
Bayburt’ta bir şüphelinin üzerinden sentetik ecza maddesi çıktı