Ordu'da otomobil yayaya çarptı! Yaralılar var

Kaza, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı.
Ali Çorlu yönetimindeki 52 AEA 551 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Muhteber Kırbaş'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Muhteber Kırbaş, otomobilde bulunan sürücünün annesi Katibe Çorlu ve oğlu Yusuf Emir Çorlu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Muhteber Kırbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.